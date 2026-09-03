Генпрокурор РФ поручил не допускать заключения госконтрактов без подтвержденных ассигнований

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Александр Гуцан поручил подчиненным не допускать заключения государственных и муниципальных контрактов, не обеспеченных бюджетными ассигнованиями, считает, что это позволит разрешить одну из системных проблем в отношениях бизнеса и государства.

"Нами даны поручения средствами надзора не допускать заключения государственных и муниципальных контрактов, не обеспеченных бюджетными ассигнованиями", - сказал Гуцан в четверг, выступая на Восточном экономическом форуме.

Он выразил уверенность, что реализация этого поручения "поможет преодолеть одну из системных проблем во взаимоотношениях органов власти и бизнеса".

Генпрокурор сообщил, что в текущем году долги публичных заказчиков существенно выросли.

"Проведенные в округе проверки способствовали погашению задолженности почти на 7 млрд рублей. Причина ее образования, как правило, связана с нарушениями бюджетного планирования, из-за чего заказанные товары, работы и услуги оказывались не подкрепленными необходимым финансированием", - сообщил Гуцан.

"Не скрою, какое-то время мы находились в поиске баланса между очевидной потребностью исполнения социальных обязательств и недопустимостью накопления долгов перед поставщиками и подрядчиками. Пришли к однозначному выводу о необходимости разорвать этот порочный круг", - добавил он.