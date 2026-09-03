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Движение на Транссибе после обвала породы в Забайкалье полностью восстановлено

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Аварийно-восстановительные бригады завершили работы по расчистке железнодорожных путей от горной породы после обвала на перегоне Кручина - Новая в Забайкальском крае, сообщает Забайкальская железная дорога (ЗабЖД).

В РоссииДвижение поездов приостановлено из-за обвала породы на Транссибе в ЗабайкальеЧитать подробнее

"Завершены восстановительные работы. Движение поездов осуществляется в обоих направлениях в штатном режиме. В работах по устранению последствий происшествия было задействовано более 200 железнодорожников, восстановительные поезда и другая специализированная техника", - говорится в сообщении.

Сотрудники ЗабЖД восстановили более 140 метров поврежденных железнодорожных путей. Все задержанные поезда следуют по своим маршрутам. ОАО "РЖД" принимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов.

Как сообщалось, обвал горной породы на перегоне Кручина - Новая Забайкальской железной дороги произошел в среду днем. Пострадавших нет. Для координации работ в ОАО "РЖД" был создан оперативный штаб.

Забайкалье Транссиб
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