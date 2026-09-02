Движение поездов приостановлено из-за обвала породы на Транссибе в Забайкалье

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Обвал скальной породы произошел в районе перегона Кручина - Новая в Забайкальском крае, движение поездов приостановлено, сообщает Забайкальская железная дорога (ЗабЖД).

"На перегоне Кручина - Новая Забайкальской железной дороги был выявлен обвал скальной породы на железнодорожные пути. Пострадавших нет. Движение поездов по перегону временно приостановлено в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

К месту происшествия направлены восстановительные поезда, спецтехника и сотрудники ЗабЖД. В связи с происшествием ожидаются задержки пассажирских поездов. Для координации работ в ОАО "РЖД" создан оперативный штаб.