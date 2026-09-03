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Россия готова к сотрудничеству с Китаем по широкофюзеляжному самолету

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Участие в проекте создания китайского широкофюзеляжного самолета по-прежнему представляет интерес для России, российская сторона готова вернуться к детальному обсуждению проекта, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

Отвечая на вопрос о том, поднимался ли этот вопрос на состоявшемся в четверг заседании российско-китайской межправкомиссии, он сказал: "Сегодня эту тему мы не обсуждали. Но мы были бы заинтересованы вернуться к детальному обсуждению этой темы".

Ранее Мантуров говорил журналистам, что Россия может предложить Китаю, разрабатывающему собственный дальнемагистральный широкофюзеляжный самолёт, поставки комплектующих. "Мы готовы к осуществлению таких поставок. В первую очередь речь идёт о тех компетенциях, которые мы сформировали, в том числе под проект МС-21", - говорил первый замглавы правительства год назад. "Это композитное крыло и, в том числе, тяжёлый двигатель на базе газогенератора ПД-35 - 26-ти тонн тяги двигатель, который сейчас ложится в основу Ил-100, это военно-транспортный самолёт, и, возможно, будущего варианта МС-21-500 и 600, где тоже будет использоваться ПД-26", - пояснял он.

Денис Мантуров Китай РФ ВЭФ
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