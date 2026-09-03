Военные за ночь сбили 416 украинских дронов над регионами РФ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 416 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в четверг.

Дроны нейтрализованы дежурными средствами ПВО над Брянской, Белгородской, Калужской, Тверской, Смоленской, Курской, Орловской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской областями, Московским регионом, Крымом и Черным морем, заявило министерство.