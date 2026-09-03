Особый правовой режим для беспилотников в сельском хозяйстве запустят на Дальнем Востоке с 2027 года

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Особый правовой режим для использования беспилотников в сельском хозяйстве и других отраслях, а также роботизированной техники и современных технологий будет запущен на Дальнем Востоке с 1 января 2027 года, сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума в четверг.

"Для более широкого применения современных технологий в экономике, социальной сфере, государственном управлении с 1 января следующего года на Дальнем Востоке должен быть запущен особый правовой режим. Его суть в быстрой, беспрепятственной обкатке новейших технологий, например, беспилотников в сельском хозяйстве, промышленных роботов, телемедицины или искусственного интеллекта для медицинского заключения", - сказал он.

При этом Путин обратил внимание на то, что "нужно сделать так, чтобы тестировать технологические решения, применять их в реальной жизни было максимально удобно, без хождения по кабинетам и множества согласований".

"И, конечно, здесь важна обратная связь от инновационных компаний. Как они считают, что мешает внедрению новых технологий, что нужно поправить в регуляторике, - заявил он. - Это важные вещи, то, о чем я сейчас сказал. Проблем много. Вот использование беспилотников, я имею в виду не военное применение в народном хозяйстве. Регуляторика сложная. Здесь огромное пространство. Здесь проще все это сделать. И нужно, чтобы Дальний Восток стал таким регионом обкатки новых решений".