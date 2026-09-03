Поиск

Особый правовой режим для беспилотников в сельском хозяйстве запустят на Дальнем Востоке с 2027 года

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Особый правовой режим для использования беспилотников в сельском хозяйстве и других отраслях, а также роботизированной техники и современных технологий будет запущен на Дальнем Востоке с 1 января 2027 года, сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума в четверг.

"Для более широкого применения современных технологий в экономике, социальной сфере, государственном управлении с 1 января следующего года на Дальнем Востоке должен быть запущен особый правовой режим. Его суть в быстрой, беспрепятственной обкатке новейших технологий, например, беспилотников в сельском хозяйстве, промышленных роботов, телемедицины или искусственного интеллекта для медицинского заключения", - сказал он.

При этом Путин обратил внимание на то, что "нужно сделать так, чтобы тестировать технологические решения, применять их в реальной жизни было максимально удобно, без хождения по кабинетам и множества согласований".

"И, конечно, здесь важна обратная связь от инновационных компаний. Как они считают, что мешает внедрению новых технологий, что нужно поправить в регуляторике, - заявил он. - Это важные вещи, то, о чем я сейчас сказал. Проблем много. Вот использование беспилотников, я имею в виду не военное применение в народном хозяйстве. Регуляторика сложная. Здесь огромное пространство. Здесь проще все это сделать. И нужно, чтобы Дальний Восток стал таким регионом обкатки новых решений".

Дальний Восток Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент РФ заявил о наличии шансов на конструктивные переговоры по Украине

Президент РФ пообещал особое внимание защите Байкала и редких животных ДВФО

 Президент РФ пообещал особое внимание защите Байкала и редких животных ДВФО

За ночь над Московской областью уничтожено 56 БПЛА

Акции завода "Вентпром" изъяты в доход государства по решению суда

 Акции завода "Вентпром" изъяты в доход государства по решению суда

Пожар произошел на территории завода в Подмосковье из-за попадания туда дрона

Путин заявил, что инфляция снижается, но важно не переохладить экономику

 Путин заявил, что инфляция снижается, но важно не переохладить экономику

Путин предложил продлить повышенную выплату на третьего ребенка на Дальнем Востоке

 Путин предложил продлить повышенную выплату на третьего ребенка на Дальнем Востоке

Песков заявил, что РФ не будет инициатором понижения уровня дипотношений с ФРГ

 Песков заявил, что РФ не будет инициатором понижения уровня дипотношений с ФРГ

Свыше 1 млн человек уже зачислены в российские вузы в текущую приемную кампанию

 Свыше 1 млн человек уже зачислены в российские вузы в текущую приемную кампанию

"Росатом" исполнит все параметры акционерного соглашения в ГК "Дело"

 "Росатом" исполнит все параметры акционерного соглашения в ГК "Дело"
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3644 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11531 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов