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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в медучреждении Минобороны в Крыму

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте россиянина, который по заданию украинской военной разведки должен был совершить теракт в медицинском учреждении Минобороны РФ в Симферополе.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Крым задержан подозреваемый в государственной измене гражданин России, 1992 г.р., причастный к подготовке террористического акта в регионе", - заявил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в четверг.

По данным спецслужбы, мужчина был завербован через интернет сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, который дал ему задание совершить теракт в одном из медицинских учреждений Минобороны РФ в Симферополе.

Также задержанный собирал и передавал ГУР сведения о социально-политической обстановке на полуострове, дислокации российских военных объектов, а также о результатах ракетных ударов ВСУ.

По адресу проживания мужчины изъяты готовые к применению самодельные зажигательное устройство и ручная граната, начиненная поражающими элементами.

Следственным отделом УФСБ по Крыму и Севастополю в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств) и ст. 275 (государственная измена) УК России.

"Решением суда задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ЦОС.

Минобороны РФ ФСБ Крым Симферополь Украина
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