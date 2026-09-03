Путин предложил продлить повышенную выплату на третьего ребенка на Дальнем Востоке

Владимир Путин Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин предложил продлить до 2030 года действие повышенной выплаты на третьего ребенка в дальневосточных регионах.

"Предлагаю продлить действие повышенной выплаты по рождении третьего ребенка в дальневосточных регионах до 2030 года", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Президент напомнил, что при рождении третьего ребенка к федеральной выплате в 450 тыс. рублей в большинстве регионов Дальнего Востока добавляется еще 550 тыс. рублей, что в общей сумме дает 1 млн рублей, который, как отметил Путин, можно направить на погашение ипотеки.