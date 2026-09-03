Пожар произошел на территории завода в Подмосковье из-за попадания туда дрона

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные устраняют возгорание на территории завода в деревне Большое Буньково Богородского округа, куда попал беспилотник, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг.

"В Богородском округе в деревне Большое Буньково беспилотник попал на территорию завода. Там произошло возгорание. Пожарные и экстренные службы продолжают работать на местах", - написал губернатор в своем канале в мессенджере Max.

Всего за ночь в небе над Подмосковьем уничтожено 56 беспилотников.