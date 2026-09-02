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Новак сказал, что пока ни одно из предприятий ТЭК не подпадает под указ о внешнем управлении

Новак сказал, что пока ни одно из предприятий ТЭК не подпадает под указ о внешнем управлении
Вице-премьер РФ Александр Новак
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Указ о введении внешнего управления на объектах критической инфраструктуры из-за не обеспечения мер безопасности является превентивной мерой, на сегодняшний день объектов ТЭК, где выявлены нарушения, нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак "на полях" Восточного экономического форума (ВЭФ).

"На сегодняшний день таких нет сведений. Я думаю, что указ, который вышел, он именно призван превентивно, скажем так, обозначить еще раз стимулы для того, чтобы предприятия более активно занимались в постоянном режиме защитой своих объектов", - сказал Новак.

Как сообщалось, в конце августа Владимир Путин подписал указ №604, согласно которому объекты критической инфраструктуры (КИ), владельцы которых не обеспечили их безопасность, могут передаваться во временное управление по решению правительства. Среди оснований для таких мер в документе упомянуто "выявление неэффективности мероприятий", направленных на пресечение угроз нападения с использованием БПЛА, а также "невосстановление или несвоевременное восстановление" хозяйствующим субъектом функционирования объектов КИ.

Путин во вторник по итогам своего визита в Киргизию пояснил журналистам, что данный указ не предусматривает национализации, а направлен на объединение усилий для защиты объектов.

"Нужно работать всем вместе. Этот указ как раз и направлен на то, чтобы объединять усилия и административных органов на местах, в муниципалитетах, в городах, в областях, в республиках Российской Федерации, правоохранительных органов, министерства обороны, объединять усилия для защиты критически важных объектов. Вот, собственно, это цель указа. И он, знаете, работает. Конечно, нельзя ничего исключить, может что-то и прорваться где-то там. С защитой не всегда все получается, но направлен он именно на это. И результаты есть", - сказал президент.

Как следует из текста указа, под КИ понимаются объекты ТЭК, промышленные объекты, объекты связи, коммунальной, транспортной, логистической инфраструктуры (включая транспортно-логистические комплексы), энергетики (в том числе атомной), жизнеобеспечения, критически важные и потенциально опасные, "а также иные объекты, имеющие особо важное значение для обеспечения безопасности, экономической стабильности РФ и жизнедеятельности населения".

Временное управление может быть введено в отношении всего или части находящегося в России движимого/недвижимого имущества хозяйствующего суъбекта (им может быть как российское юридическое/физическое лицо, так и иностранные организации/граждане), принадлежащих ему ценных бумаг/долей в капиталах юрлиц, а также имущественных прав.

Временным управляющим по умолчанию будет Росимущество, но по поручению президента правительство может наделить этими функциями иное лицо. Расходы на временное управление профинансируют из доходов от использования имущества.

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