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Музей Мирового океана получил янтарь с остатками устрицы возрастом 35 млн лет

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Янтарь с остатками древней устрицы обнаружили в Филинской бухте в Калининградской области, сообщает пресс-служба Музея Мирового океана. Образец передали в Музей Мирового океана в Калининграде.

"Во время полевого выезда участников молодежного слёта Русского географического общества (РГО) в августе этого года руководитель молодежного центра РГО Забайкальского края Софья Максимова расколола фрагмент песчаника и увидела внутри крупный янтарь. Под железистой коркой обнаружились остатки вымершей устрицы. Сегодня это кажется необычной находкой. Но для древнего моря 35 млн лет назад это было вполне естественно", - говорится в сообщении.

Песчаники, в которых нашли образец, называются "земля кранта" - это древние морские отложения, обнажающиеся на морском побережье.

По словам старшего научного сотрудника Музея Мирового океана и Института океанологии им. Ширшова Российской академии наук в Калининграде, кандидата геолого-минералогических наук Эдуарда Мычко, янтарь в земле кранта встречается редко. Другой особенностью стало то, что устрица приросла к солнечному камню. То есть янтарь лежал на морском дне, и на нем вырос этот моллюск.

Еще одна ценность находки в том, что она помогает представить, какой была территория нынешней Калининградской области 35 млн лет назад.

Филинская бухта Калининградская область Музей мирового океана
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