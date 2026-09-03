В Ярославской области задержан последний участник группы похитителей икон

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Полиция задержала последнего участника группы похитителей старинных образов, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в четверг.

По ее словам, подозреваемого, который ранее совершил кражу иконы на вернисаже в Измайлово в Москве, задержали в Ярославской области. Похищенная икона Пресвятой Богородицы "Казанская", датируемая XIX веком, обнаружена под водительским сиденьем автомобиля злоумышленника.

Волк добавила, что в отношении ранее неоднократно судимого мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж), он заключен под стражу.

Противоправная деятельность его сообщников, как отметила Волк, была пресечена еще несколько месяцев назад. Двоих фигурантов задержали в Москве и Ярославской области, похищенные ценности изъяли.