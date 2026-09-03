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Два предприятия попали под атаки дронов в Белгородской области

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Несколько муниципалитетов атакованы беспилотниками ВСУ в Белгородской области, зафиксированы повреждения, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб региона в четверг.

"В городе Шебекино от атаки дрона сгорели три автобуса. Второй FPV-дрон ударил по автомобилю, вследствие чего он загорелся - возгорание потушено. Повреждены фасад, остекление частного дома и хозпостройка. Второй дрон сдетонировал на предприятии - повреждены входная группа и остекление здания", - говорится в сообщении.

В селе Скородное Губкинского округа в результате детонации сбитого беспилотника повреждено остекление складского помещения предприятия.

В селе Казинка Валуйского округа в результате детонации беспилотника повреждены окна двух административных зданий. В селе Двулучное из-за атаки FPV-дрона перебита линия электропередачи.

Село Лаптевка Ракитянского округа подверглось атаке дрона - повреждён объект инфраструктуры.

Кроме того, по информации оперштаба, в ряде населенных пунктов повреждения получили несколько частных домов и автомобилей.

Белгородская область ВСУ Шебекино
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