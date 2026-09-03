Медведь похитил в лесу колоду с медом с дерева в башкирском нацпарке

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Дикий медведь, взобравшись на высокое дерево в Национальном парке Башкирии, похитил колоду с медом, сообщает пресс-служба парка на своем канале в Мах.

Медведь утащил добычу в лес и скрылся вместе с ней. Сотрудники нацпарка осмотрели окрестности, однако найти похищенную колоду так и не удалось.

Национальный парк "Башкирия" образован в 1986 году. Его территория включает природные комплексы и объекты горных лесов Южного Урала. Парк расположен на юго-западных отрогах древних Уральских гор, в междуречье рек Белая (Агидель) и Нугуш, на хребтах Ямантау, Кибиз, Утямыш, Баш-Алатау, а также прилегающих к нему с юга территориях восточного отрога Общего сырта и северной части Зилаирского плато.

Площадь парка составляет 82,3 тыс. га. Протяженность с севера на юг составляет 30 км, с запада на восток - около 50 км.