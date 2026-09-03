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Уголовное дело возбуждено в Адыгее после падения в обрыв ребенка в экстрим-парке

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Ребенок упал в обрыв высотой более 50 метров на территории экстрим-парка в поселке Каменномостский Майкопского района Адыгеи, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 29 августа.

Жительница Ставропольского края и ее шестилетний сын приехал в экстрим-парка, они решили покачаться на амплитудных качели.

После остановки качелей ребёнок остался без присмотра инструктора и свободно перемещался по платформе аттракциона, зацепился за качели и по инерции сорвался в обрыв высотой более 50 метров.

Мальчик получил телесные повреждения, ему оказывается медицинская помощь.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Адыгея
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