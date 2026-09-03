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Родителей школьников предупредили о схеме мошенничества с подделыванием голоса учителя

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Москве выявлена новая схема мошенничества, при который злоумышленники используют технологии искусственного интеллекта (ИИ) для имитации голоса классного руководителя, чтобы выманить деньги или получить код из СМС, сообщили в столичном департаменте образования и науки.

"Мошенники не дремлют. Появилась новая схема обмана: с помощью ИИ подделывают речь классного руководителя и просят перевести деньги или назвать код из СМС", - говорится в сообщении, размещенном в канале департамента в мессенджере Max в четверг.

Департамент образования и науки призвал родителей и учеников быть бдительными и перепроверять информацию.

Москва
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