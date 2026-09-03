Один человек погиб и пять пострадали при ударе дрона по автобусу в Горловке

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Один мирный житель погиб, еще пятеро пострадали в результате удара по пассажирскому автобусу в городе Горловка Донецкой Народной Республики, сообщил мэр города Иван Приходько.

"В результате целенаправленного удара дрона (...) по пассажирскому автобусу в Никитовском районе Горловки ранены пять мирных жителей (...). Погибла мирная жительница", - говорится в сообщении Приходько, распространенном в четверг его пресс-службой.



