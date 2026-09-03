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Дачу XIX века в Петергофе выставили на торги за 128 млн рублей

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Историческое здание постройки XIX века в западной части Петергофа продается на торгах со стартовой ценой в 128 млн рублей, сообщает пресс-служба ДОМ.РФ.

"ДОМ.РФ проведет аукцион по реализации выявленного объекта культурного наследия - флигеля дачи младшего советника при управляющем Петергофа Андрее Павловиче Кожевникове - в Санкт-Петербурге. В составе лота: продажа здания площадью 1,8 тыс. кв. м и аренда участка 1,18 га. (...) Аукцион состоится 18 сентября. Начальная цена лота - 128,42 млн рублей", - говорится в сообщении.

Облик здания объединяет наследие усадебной архитектуры 1850-х годов и советскую реконструкцию середины XX века, добавившую ему черты сталинского неоклассицизма. Инвестору предлагается превратить объект в офис или отель.

"Флигель дачи Кожевникова находится в удовлетворительном состоянии, хотя и требует капитального ремонта. Победитель аукциона будет обязан провести работы по его реставрации и сохранению, а также выполнять требования по содержанию и использованию объекта в установленном законом порядке", - отметили в ДОМ.РФ.

Кроме того, 16 октября институт развития проведет очередные торги по продаже здания Второй западной оборонительной казармы с полубашней в Кронштадте. Общая площадь объекта культурного наследия составляет 24,9 тыс. кв. м. Его предлагается использовать под образовательный хаб, гостиницу, реабилитационный комплекс или многофункциональный кластер с арт-пространством. Начальная цена была снижена до 355,7 млн рублей.

Петергоф Санкт-Петербург
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