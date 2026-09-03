Три человека погибли в ДНР в результате ударов БПЛА

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Трое мирных жителей погибли, еще 14 пострадали в результате ударов беспилотников по территории Донецкой Народной Республики в четверг, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Три человека погибли, еще четырнадцать мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в четверг его пресс-службой.

Он добавил, что в результате этих атак "повреждены шесть жилых домостроений, три объекта гражданской инфраструктуры, спецтехника, пять автобусов, три грузовых и двенадцать легковых автомобилей в городских округах Горловка, Макеевка, Мариуполь, Енакиево, а также в Волновахском и Ясиноватском муниципальных округах".