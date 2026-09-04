Путин в пятницу проведет заседание Российского организационного комитета "Победа"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в пятницу проведет заседание Российского организационного комитета "Победа", сообщила пресс-служба Кремля.

"О рассмотрении заявок на присвоение почетного звания "Город трудовой доблести" доложит президент Российской академии наук Геннадий Красников. С докладами также выступят первый заместитель Председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета "Единой России" Владимир Якушев, губернатор Приморского края, председатель комиссии Государственного Совета по направлению "Туризм" Олег Кожемяко и ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева", - говорится в сообщении.