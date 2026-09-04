Прибытие пяти рейсов задерживается в аэропорту Кемерово из-за тумана

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Прибытие самолётов по пяти маршрутам задерживается в аэропорту Кемерово, следует из данных онлайн-табло на официальном сайте аэропорта.

Как пояснили "Интерфаксу" пресс-службе аэропорта, задержка рейсов связана с туманом. Самолёты авиакомпаний S7 и "Аэрофлот" (рейсы из Москвы), Red Wings (из Екатеринбурга) и "Северного ветра" (из Санкт-Петербурга) ушли на запасной аэродром в Новосибирск.

Кроме того, задерживается прилёт рейса "Уральских авиалиний" из Сочи.