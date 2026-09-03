Медведев предостерег Германию от конфронтации с Россией

Дмитрий Медведев Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рекомендовал властям Германии проводить более взвешенный курс в отношении России и не пытаться вступить с Москвой в конфронтацию.

"Мне кажется, им нужно одуматься и проводить гораздо более взвешенный курс, а не пытаться напрямую вступить в конфронтацию с нашей страной", - сказал Медведев, отвечая на вопросы телеканала RT, фрагмент которого он разместил у себя в канале Мах.

Он отметил, что власти ФРГ - канцлер Фридрих Мерц и некоторые его сотрудники встали на путь забвения результатов Второй мировой войны, хотя еще совсем недавно позиция была иной. "А нынешний федеральный канцлер и его сотрудники, по сути, продолжают печальное дело своих предшественников", - сказал Медведев.