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Медведев предостерег Германию от конфронтации с Россией

Медведев предостерег Германию от конфронтации с Россией
Дмитрий Медведев
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рекомендовал властям Германии проводить более взвешенный курс в отношении России и не пытаться вступить с Москвой в конфронтацию.

"Мне кажется, им нужно одуматься и проводить гораздо более взвешенный курс, а не пытаться напрямую вступить в конфронтацию с нашей страной", - сказал Медведев, отвечая на вопросы телеканала RT, фрагмент которого он разместил у себя в канале Мах.

Он отметил, что власти ФРГ - канцлер Фридрих Мерц и некоторые его сотрудники встали на путь забвения результатов Второй мировой войны, хотя еще совсем недавно позиция была иной. "А нынешний федеральный канцлер и его сотрудники, по сути, продолжают печальное дело своих предшественников", - сказал Медведев.

Дмитрий Медведев ФРГ Фридрих Мерц Германия
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