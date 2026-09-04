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Замминистра МЧС России заявил об активном сотрудничестве с армянскими коллегами

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Замминистра МЧС России Анатолий Супруновский провел рабочую встречу с замдиректора Спасательной службы МВД Армении Арсеном Мкртчаном в рамках проходящего в Казани международного салона "Комплексная безопасность".

"В ходе беседы стороны отметили, что сотрудничество между чрезвычайными ведомствами России и Армении динамично развивается, опираясь на многолетние узы традиционного братства, доверия и партнерства", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Особую признательность российская сторона выразила за поддержку российско-армянского центра гуманитарного реагирования, который успешно справляется с возложенными на него задачами.

Супруновский отметил, что "чрезвычайные ситуации не имеют границ".

В свою очередь, армянская сторона подтвердила готовность развивать дальнейшее взаимодействие между чрезвычайными службами двух стран.

Армянская делегация ознакомится с передовыми российскими разработками в области пожарно-спасательного дела, а также сможет пообщаться с зарубежными коллегами и представить национальный опыт борьбы с ЧС.

Салон "Комплексная безопасность" является главным международным событием МЧС России и традиционно служит площадкой для укрепления профессиональных связей и обмена опытом между спасательными службами разных стран.

Армения
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