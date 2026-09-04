"Рособоронэкспорт" проведет в Египте переговоры с представителями Африки и Ближнего Востока

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - "Рособоронэкспорт" организует единую российскую экспозицию на Международном авиационно-космическом салоне El Alamein International Airshow 2026 в Египте, запланировал встречи с военными и представителями промышленности стран региона, сообщила в пятницу компания.

"Компания запланировала встречи с представителями вооруженных сил и промышленности стран африканского и ближневосточного регионов для обсуждения перспектив военно-технического сотрудничества, в том числе проекты в области индустриального партнерства", - заявили в пресс-службе "Рособоронэкспорта".

Как сообщалось, выставка пройдет в Египте на территории международного аэропорта г. Эль-Аламейн с 8 по 10 сентября.

"Рособоронэкспорт" сообщил, что покажет на выставке истребитель 5-го поколения Су-57Э с авиационными управляемыми ракетами различного назначения, модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М, систему поражения воздушных целей ТКБ-1167, различные системы ПВО, барражирующие боеприпасы.

Как заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, чьи слова приведены в сообщении, ВТС России и Египта "постоянно развивается в соответствии с трендами мирового рынка".

"На выставке El Alamein International Airshow 2026 "Рособоронэкспорт" подготовил экспозицию с самой перспективной для Египта, стран Африки и Ближнего Востока российской продукцией, прошедшей проверку в реальных условиях. Мы представляем новейшие самолеты и вооружение для них, средства ПВО, в том числе решения для борьбы с БпЛА, барражирующие боеприпасы и беспилотники. Ряд образцов - абсолютные новинки, показываемые впервые в мире", - отметил Михеев.