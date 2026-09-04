Утвержден новый план защиты района базирования Приморской флотилии

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Командующий Приморской флотилией разнородных сил Алексей Сысуев сообщил, что утвержден новый план по защите районе базирования подразделения с учетом развития робототехнических комплексов.

"Исходя из опыта специальной военной операции с учетом развития средств вооруженного нападения, особенно робототехнических комплексов, разработан и утвержден универсальный план защиты, охраны и обороны района базирования сил флота в операционной зоне Приморской флотилии разнородных сил",- сказал контр-адмирал Сысуев в ходе доклада министру обороны РФ Андрею Белоусов.

Видео рабочей поездки Белоусова во Владивосток в пятницу распространило Минобороны РФ.

Приморская флотилия разнородных сил - оперативное объединение в составе Тихоокеанского флота.