Военные с утра пятницы сбили 480 украинских дронов над регионами РФ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные в пятницу с 8:00 до 20:00 по московскому времени перехватили и уничтожили 480 украинских беспилотников самолетного типа, заявили в Минобороны РФ.

По его данным, беспилотники уничтожены над территориями Московского региона, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Крыма и над Черным морем.