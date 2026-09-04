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Военные с утра пятницы сбили 480 украинских дронов над регионами РФ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные в пятницу с 8:00 до 20:00 по московскому времени перехватили и уничтожили 480 украинских беспилотников самолетного типа, заявили в Минобороны РФ.

По его данным, беспилотники уничтожены над территориями Московского региона, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Крыма и над Черным морем.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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