Две женщины и подросток ранены при атаках дронов в Белгородской области

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Три человека, в том числе подросток, пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб в пятницу.

"В детскую областную клиническую больницу госпитализирована 14-летняя девочка, которая получила акубаротравму в результате детонации дрона в поселке Пролетарский Ракитянского округа", - говорится в сообщении.

В Белгородском округе в поселке Октябрьский в результате взрыва FPV-дрона у женщины осколочные ранения рук и ног. В тяжелом состоянии она доставлена в местную больницу и после оказания помощи будет переведена в Белгород. В селе Красный Октябрь FPV-дрон нанес удар по многоквартирному дому - повреждены кровля и окна.

В Борисовском округе в районе села Хотмыжск дрон ударил по автомобилю. Женщину со множественными осколочными ранениями бригада скорой транспортирует в областную клиническую больницу. По оценке медиков, состояние тяжелое, уточнили в оперштабе.