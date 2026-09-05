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Председатель Верховного суда РФ назвал судебные системы стран БРИКС гарантом стабильности и справедливости в мире

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Судебные системы стран БРИКС выступают важнейшим гарантом стабильности и справедливости в условиях формирования многополярного мира, заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов на открытии Форума председателей верховных судов государств- участников БРИКС в индийской столице Нью-Дели.

"В современном мире государства БРИКС призваны дать консолидированный ответ на самые сложные вызовы и угрозы, обеспечивая верховенство права в эпоху стремительных глобальных трансформаций. В то же время судебные системы наших стран выступают важнейшим гарантом стабильности и справедливости в условиях формирования многополярного мира", - сказал Краснов.

Он выразил уверенность, что форум станет источником новых идей и инновационных подходов к решению актуальных вопросов судебной деятельности, представляющих взаимный интерес, а их эффективная реализация будет способствовать повышению качества правосудия в странах БРИКС и укреплению доверия граждан к судебным системам.

Игорь Краснов БРИКС Нью-Дели
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