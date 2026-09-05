ВСУ 146 раз за сутки атаковали территорию Белгородской области

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил в своем канале в Мах в субботу о 146 атаках со стороны Украины по территории региона за прошедшие сутки.

Удары были нанесены по 13 округам. Противник совершил семь обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также 13 раз сбросил взрывные устройства с БПЛА.

Расчетами ПВО и всех задействованных подразделений были сбиты и подавлены 153 беспилотника.

В результате атак один человек погиб и 15, включая двоих детей, пострадали. Один ребенок госпитализирован, другой продолжает лечение амбулаторно. Еще трое взрослых находятся в медицинских учреждениях. Врачи оценивают состояние двоих раненых как тяжелое, добавил Шуваев.