Мужчина погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Мирный житель погиб при атаке украинского дрона на машину в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона в субботу.

"В Шебекинском округе в селе Вознесеновка дрон нанес удар по автомобилю. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.

В городе Шебекино FPV-дрон ударил по территории предприятия, вследствие чего произошло возгорание оборудования, которое было ликвидировано сотрудниками МЧС. При атаке второго дрона загорелось помещение административного здания - пожарный расчет потушил возгорание. Также выбиты окна. В селе Крапивное FPV-дрон сдетонировал на территории социального объекта - разбиты стекла ГАЗели.

В Белгородском округе в селе Крутой Лог от детонации FPV-дрона загорелось складское здание - пожарным расчетом возгорание потушено. В селе Красный Октябрь при атаке FPV-дрона на предприятие повреждена кровля одного из корпусов.

В селе Аркатово Валуйского округа от атаки дрона повреждены ГАЗель и линия электропередачи.