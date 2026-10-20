Что произошло за день: вторник, 20 октября

Усиление ответственности за призывы к беспорядкам, визит Уиткоффа в РФ и подтопления в Ялте

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Думе предложили усилить ответственность за призывы к массовым беспорядкам. Внесенный законопроект предполагает усиление уголовной ответственности за призывы к массовым беспорядкам, увеличение максимального срока дополнительного наказания за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и ряд других изменений.

- Спецпосланник президента США Стив Уиткофф полетит в среду в Санкт-Петербург. Об этом сообщил премьер Норвегии Йонас Гар Стере. Во вторник Уиткофф прибыл в Осло для переговоров с президентом Украины, премьер-министром Норвегии и президентом Финляндии.

- В Ялте из-за ливней вода начала подтапливать дома и разрушать фундаменты. В поселке Кореиз вода вышла из русла реки. В МЧС предупреждают, что в горах Ялты выпала полугодовая норма осадков, в муниципалитете ожидается половодье. Зафиксировано подтопление в ялтинском крокодиляриуме.

- Объем денежных переводов из России в Армению в случае приостановки ее членства в ЕЭАС сократится более чем вдвое - до $1,8 млрд по сравнению с $3,88 млрд за 2025 год. Как следует из доклада о возможных последствиях такого решения Еревана, газ для Армении в случае приостановки членства в ЕАЭС подорожает на 69%, а также ухудшатся ее экономические показатели.

- Популярный у россиян в Турции платежный сервис Letim прекратит работу с 30 ноября. Сервис был запущен после прекращения обслуживания в этой стране карт "Мир". О причинах решения о прекращении деятельности сервиса в компании не сообщили.

- Экс-глава АСВ Андрей Мельников осужден на 4,5 года за хищение более 4 млрд рублей. Он оштрафован на 900 тыс. рублей, удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны, компании ООО "ВДТ Строй", на 4,2 млрд рублей.

- Власти Франции привлекут военных в поддержку полиции в день протестов 24 октября. Посольство России в Париже советует россиянам, которые собираются во Францию или уже находятся там, избегать мест массового скопления людей на фоне масштабных протестов в стране.

- В Казахстане прекратили уголовное дело против рэпера Navai по нереабилитирующим основаниям. Его выдворили из Казахстана.