Белоусов проверил готовность Новосибирского высшего военного командного училища к началу учебного года

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны России Андрей Белоусов в рамках поездки в войска Центрального военного округа проверил готовность инфраструктуры Новосибирского высшего военного командного училища к новому учебному году, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"По поручению министра обороны РФ Андрея Белоусова на территории военного городка Новосибирского высшего военного командного училища специалистами военно-строительного комплекса Минобороны России с опережением сроков возведены две новые современные пятиэтажные казармы на 600 человек каждая. Места для проживания полностью готовы к началу нового учебного года и уже заселены курсантами", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, в июле 2025 года на совещании по вопросам модернизации системы военного образования и подготовки офицерских кадров Белоусов заявил, что часть курсантов училища проживает в палатках, отметив, что это недопустимо. По итогам совещания министр дал указания в кратчайшие сроки построить качественное современное жилье.

"В училище выполнен капитальный ремонт казармы на 480 человек. В 2027 году в график ремонта включены еще две казармы на 960 человек", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Начальник училища доложил Белоусову, что для подготовки курсантов за прошедший год поставлено более 270 единиц современного вооружения и специальной техники, в числе которых авто и бронетехника, мотоциклы, тактические вездеходы нового поколения, а также свыше 220 единиц беспилотных летательных аппаратов и наземных робототехнических комплексов.

Минобороны сообщило, что в учебном корпусе училища Белоусову представили 11 новых учебных аудиторий, оборудованных к началу нового учебного года. Это классы тренажерной подготовки по связи, управлению мобильными огневыми группами, ремонта, обслуживания и подготовки к боевой работе беспилотных систем, 3D моделирования и изготовления комплектующих к БПЛА, а также класс управления боем с применением элементов СВОД.

"Начальник училища доложил министру обороны РФ о выполненных поручениях по модернизации полигонной инфраструктуры училища. Оборудованы мишенные участки, которые позволяют проводить занятия по огневой подготовке днем и в ночное время, а также учебные места для обучения специалистов по управлению беспилотными системами и противодействию БПЛА противника", - говорится в сообщении.

Министр обороны РФ прикрепил георгиевскую знаменную ленту к боевому знамени Новосибирского высшего военного командного училища по случаю присвоения ему почетного наименования "гвардейское" и принял участие в торжественной церемонии приведения курсантов к военной присяге, сказано в сообщении.

"За значительный вклад в защиту государства и укрепление его обороноспособности прославленное учебное заведение удостоено почетного наименования "гвардейское". Георгиевские ленты на его боевом знамени символизируют преемственность лучших ратных традиций, доблесть и профессионализм командиров, преподавателей и выпускников", - сказал Белоусов курсантам.

"Сейчас вы произнесете одни из самых важных слов в своей жизни - дадите клятву верности Родине. Это слова чести, которые отныне должны стать для вас духовным ориентиром. Именно с них начинается сложный и ответственный путь офицера. Равняйтесь на своих предшественников и старших товарищей, которые самоотверженно отстаивают суверенитет и интересы России в зоне специальной военной операции", - процитировали Белоусова в Минобороны.

Министр обороны РФ возложил цветы к вечному огню на аллее выпускников училища - героев Отечества, сообщило министерство.

По данным ведомства, всего на первые курсы училища поступили почти 800 курсантов, среди них 480 детей участников СВО и сами военнослужащие.