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Минобороны РФ сообщило об авиаударе по позициям ВСУ в Харьковской области

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российская авиация нанесла удары по пунктам управления беспилотниками ВСУ в районе населенных пунктов Шопино и Прудянка в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"В результате применением трех авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции был уничтожен пункт управления БПЛА 475-го отдельного штурмового полка ВСУ в районе населенного пункта Шопино", - говорится в его сообщении.

"Пункт управления БПЛА 58-й отдельной мотопехотной бригады противника в Прудянке был полностью разрушен легкой многоцелевой управляемой ракетой Х-39", - заявило военное ведомство.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Харьковская область
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