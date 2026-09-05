Минобороны РФ сообщило об авиаударе по позициям ВСУ в Харьковской области

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российская авиация нанесла удары по пунктам управления беспилотниками ВСУ в районе населенных пунктов Шопино и Прудянка в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"В результате применением трех авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции был уничтожен пункт управления БПЛА 475-го отдельного штурмового полка ВСУ в районе населенного пункта Шопино", - говорится в его сообщении.

"Пункт управления БПЛА 58-й отдельной мотопехотной бригады противника в Прудянке был полностью разрушен легкой многоцелевой управляемой ракетой Х-39", - заявило военное ведомство.