Задержан водитель грузовика, ставшего участником смертельного ДТП в Новосибирской области

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Второе уголовное дело возбуждено в Новосибирской области после ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, в результате которого один человек погиб, еще 12 пострадали, сообщило Главное управление МВД РФ по региону.

"Следователем полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Водитель большегруза задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

Ранее было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщило региональное следственное управление.

На автодороге в Тогучинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля марки HOWO и пассажирского микроавтобуса. По предварительной информации, в ДТП пострадали 12 человек, в том числе двое малолетних детей. Погиб водитель микроавтобуса.

Причиной ДТП стал выезд большегруза на встречную полосу, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. "По предварительной информации, 35-летний водитель большегруза, двигаясь в сторону Новосибирска, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковым автомобилем Suzuki, а после - с пассажирским микроавтобусом", - говорилось в сообщении. В салоне микроавтобуса, по предварительной информации, находилось 10 человек. Водитель скончался на месте, шесть пассажиров, в том числе два ребенка, доставлены в больницу.