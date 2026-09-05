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Президент РФ заявил о необходимости укреплять внутриполитическую ситуацию

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо укреплять внутриполитическую ситуацию, несмотря на угрозы со стороны.

"Нам нужно без всяких сомнений укреплять внутриполитическую ситуацию, устойчивость российской государственности, и несмотря ни на какие сложности, несмотря ни на какие угрозы, которые нам постоянно сыпятся со стороны, идти по пути укрепления России в соответствии с основными законами российского государства, Конституции", - сказал Путин на встрече с "пятеркой" предвыборного списка партии "Единая Россия".

По его словам, нужно формировать органы власти, в том числе представительные, "чтобы у нас все в соответствии с законом вовремя принималось, вовремя решались вопросы социального характера, экономического развития, поддержки ребят наших на линии боевого соприкосновения, и чтобы Россия, этот процесс был постоянным и устойчивым".

Он отметил, что "пятерка" предвыборного списка партии умеет эффективно и ответственно подходить к тому делу, которым занимается. "Вы даете пример того, как вся Россия после выборов должна работать. И это обязательно будет влиять на происходящие законотворческие процессы", - подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что результаты - это самое главное, но "не менее важно отношение к делу, искреннее, открытое, с инициативой, не ожидая каких-то указаний, каких-то решений".

"В вашей работе, у каждого из вас присутствует такой же стиль. И это, безусловно, всегда залог успеха каждого конкретного человека, боевого подразделения, предприятия, отрасли и всей страны. Именно поэтому вы оказались в списке "Единой России". Я вас хочу поблагодарить за эту часть вашей работы и выразить надежду, уверенность в успехе", - сказал Путин.

Владимир Путин
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