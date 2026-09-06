Мирный житель погиб в результате очередного удара ВСУ по Новой Таволжанке

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Один мирный житель погиб, еще двое ранены в результата нового удара украинского БПЛА по Белгородской области, сообщил региональный оперштаб в воскресенье.

"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате атаки дрона погиб мужчина (...). Еще один дрон ударил по частному дому - произошло возгорание, повреждены кровля и хозпостройка. В селе Большетроицкое из-за атаки дрона на коммерческий объект пострадали два человека", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на оперштаб сообщалось о ранении мирного жителя в Новой Таволжанке в результате атаки украинского дрона. Раненый доставлен в Шебекинскую ЦРБ.