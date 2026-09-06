ВСУ более 100 раз за сутки атаковали Белгородскую область

Погибли три человека

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 102 атаках с украинской стороны по территории региона за прошедшие сутки и гибели троих человек.

Удары пришлись по 15 округам. ВСУ произвели три артиллерийских обстрела и пять раз сбросили взрывные устройства с БПЛА, написал глава региона в своем канале в Мах в воскресенье.

За сутки над регионом были сбиты и подавлены 107 беспилотников.

При атаках ВСУ погибли три мирных жителя, ранения получили четыре человека. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, добавил Шуваев.