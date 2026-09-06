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Мужчина ранен в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Мирный житель получил ранения в селе Новая Таволжанка Белгородской области в результате атаки украинского дрона, сообщил региональный оперштаб в воскресенье.

Раненый доставлен в Шебекинскую ЦРБ.

Кроме того, согласно сообщению, беспилотник атаковал частный дом, в результате чего произошло возгорание. В Шебекино вследствие детонации FPV-дрона повреждены окна многоквартирного дома, посечены шесть легковых автомобилей во дворе.

По данным оперштаба, в селе Нечаевка и поселке Октябрьский Белгородского округа повреждены четыре частных дома и два автомобиля. В Грайвороне FPV-дрон ударил по объекту инфраструктуры. В поселке Уразово Валуйского округа FPV-дрон атаковал предприятие, поврежден фасад здания.

В селе Сергиевка Краснояружского округа в результате атак трёх FPV-дронов посечено частное домовладение. В посёлке Красная Яруга из-за детонации дрона повреждены окна и забор коммерческого объекта, проинформировали в оперштабе.

В посёлке Пролетарский Ракитянского округа дрон повредил частный дом, в посёлке Ракитное - гараж и два легковых автомобиля.

Белгородская область
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