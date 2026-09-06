Крупнейшая библиотека Ростовской области повреждена из-за ночной атаки дронов ВСУ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Донская государственная публичная библиотека в Ростове-на-Дону, крупнейшая в области, получила повреждения в результате ночной атаки беспилотников ВСУ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе библиотеки в воскресенье.

"Выбиты стеклопакеты, объем (ущерба - ИФ) уточняется", - сказал собеседник агентства.

Как сообщается на сайте библиотеки, учреждение временно не работает "по техническим причинам".

В ночь на воскресенье в Ростовской области уничтожили около 30 БПЛА, сообщал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. В результате атаки в Ростове-на-Дону пострадали четыре человека, из них двое - дети. В больнице остаются пятилетний мальчик и его мать.

Повреждены два многоквартирных дома в Советском районе города, еще один - в Кировском районе, в Ленинском районе повреждены квартира и окна жилого дома. В границах поврежденных домов ввели режим ЧС, сообщал мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

Обломки беспилотника повредили локомотив поезда в Чертковском районе области, семь пассажирских поездов были задержаны на три часа, позже движение составов возобновили в порядке очереди.

Дроны также нейтрализовали в Батайске, Матвеево-Курганском, Мясниковском, Азовском, Миллеровском, Чертковском районах.