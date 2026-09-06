Двое пострадавших при ночной атаке БПЛА в Ростове-на-Дону остаются в больнице

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Двое из четырех пострадавших, ребенок и его мать, остаются в больнице после ночной атаки беспилотников в Ростове-на-Дону, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в воскресенье.

"По информации регионального минздрава, из четверых пострадавших сейчас в больнице находятся мальчик пяти лет и его мама. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Врачи оказывают квалифицированную помощь. Остальные пострадавшие проходят лечение амбулаторно", - написал он в своем канале в Max.

Слюсарь добавил, что в ближайшее время жители поврежденных многоквартирных домов смогут вернуться в свои квартиры.

"В основном повреждены оконные рамы, выбиты стекла. Работники администрации (города - ИФ) приступили к оценке ущерба и приему заявлений", - добавил губернатор.

В пострадавших района региона провели заседания комиссий по ЧС, специалисты оценивают ущерб.

Как ранее сообщал губернатор, в ночь на воскресенье в Ростовской области уничтожили около 30 БПЛА. В результате атаки в Ростове-на-Дону пострадали четыре человека, из них двое - дети.

Обломки беспилотника повредили локомотив поезда в Чертковском районе области, семь пассажирских поездов были задержаны на три часа, позже движение составов возобновили в порядке очереди.

Повреждены два многоквартирных дома в Советском районе города, еще один - в Кировском районе, в Ленинском районе повреждены квартира и окна жилого дома. В границах поврежденных домов ввели режим ЧС, сообщал мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

Дроны также нейтрализовали в Батайске, Матвеево-Курганском, Мясниковском, Азовском, Миллеровском, Чертковском районах.