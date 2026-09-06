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Движение задержанных после атаки БПЛА поездов в Ростовской области возобновлено

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Пассажирские поезда, задержанные в Чертковском районе Ростовской области после повреждения локомотива обломками БПЛА, продолжили движение в порядке очереди, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в воскресенье.

"По состоянию на 9:40 мск на железной дороге обеспечены мероприятия по возобновлению движения поездов. Составы продолжили движение в порядке очередности", - написал он в своем канале в Max.

Как ранее сообщал губернатор, в ночь на воскресенье в Ростовской области уничтожили около 30 БПЛА. Обломки беспилотника повредили локомотив поезда в Чертковском районе области, семь пассажирских поездов были задержаны на три часа.

В результате атаки в Ростове-на-Дону пострадали четыре человека, из них двое - дети.

Повреждены два многоквартирных дома в Советском районе города, еще один - в Кировском районе, в Ленинском районе города повреждены квартира и окна жилого дома. В границах поврежденных домов ввели режим ЧС, сообщал мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

Дроны также нейтрализовали в Батайске, Матвеево-Курганском, Мясниковском, Азовском, Миллеровском, Чертковском районах.

Ростовская область Юрий Слюсарь
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