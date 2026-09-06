Четверо мирных жителей донецкой Горловки ранены при атаке беспилотников

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Четверо мирных жителей пострадали в результате атаки беспилотников по городу Горловка в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр города Иван Приходько.

"В результате атаки БПЛА ВСУ в Горловке ранены четыре мирных жителя", - говорится в сообщении Приходько, распространенном в воскресенье его пресс-службой.

Ранее сообщалось о прекращении энергоснабжения всего городского округа Горловка после объявления в регионе беспилотной опасности.