"Аэрофлот" предлагает сдерживать долю иностранных авиакомпаний в РФ через ограничение чартеров

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Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" предлагает сдерживать экспансию иностранных авиакомпаний на российском рынке, ограничивая их в доступе к чартерным рейсам, сообщил гендиректор перевозчика Сергей Александровский журналистам на ВЭФ-2026.

Он напомнил о межправсоглашениях, которые "позволяют выдерживать интересы и перевозчиков, и пассажиров". Такие соглашения, по словам Александровского, позволяют "поддержать доступность перевозки для пассажиров, с другой стороны - интересы авиакомпаний в части доходов от международных рейсов". Последнее "очень важно для отечественных компаний, особенно в условиях растущих расходов на рынке авиационного топлива в мире", - подчеркнул топ-менеджер.

Отвечая на уточняющий вопрос, как именно "Аэрофлот" предлагает поддерживать баланс интересов между российскими и зарубежными компаниями, он сказал: "Через предоставление доступа на регулярные рейсы и нерегулярные. Есть чартерные рейсы - через этот инструмент можно работать".

Доля иностранных перевозчиков на рынке международных рейсов из РФ на текущий момент составляет почти 50%, привел данные глава "Аэрофлота". За прошедший период года их трафик вырос примерно на 15,7% г/г. "То есть в 2025 году это 23,8 млн человек. На 2026 год наш прогноз - наверное, под 26-27,5 млн", - добавил Александровский. Самые объемные по трафику зарубежные направления, по его словам, - Китай, Турция, ОАЭ и Узбекистан. "Это, наверное, больше 70% объемов всех иностранных перевозок", - заключил топ-менеджер.

По итогам I квартала 2026 года доля иностранных авиакомпаний на российском рынке - с учетом перевозок на внутренних линиях - составила 18,4%, что на 2,7 п.п. больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщалось в презентации "Аэрофлота". При этом доля самой группы (объединяет одноименную компанию, "Победу" и "Россию" - 42,9%) и других крупнейших российских перевозчиков, включая S7 (10,4%), "Уральские авиалинии" (5,7%) и "ЮТэйр" (4,8%), напротив, сократилась - от 0,1 до 0,5 п.п. Доля остальных авиакомпаний РФ упала на 1,4 п.п., до 17,8%.