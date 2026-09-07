Поиск

Путин поручил создать межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер

Путин поручил создать межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер
Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил образовать межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер в отношении лиц, находящихся за пределами России и уклоняющихся от исполнения наказания.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.

Согласно документу, в состав комиссии входят представители Минюста, МВД РФ, ФНС, ФСБ, Федеральной службы по финансовому мониторингу и Генпрокуратуры РФ.

"Председателем Межведомственной комиссии по применению временных ограничительных мер по должности является министр юстиции РФ", - отмечается в указе.

В положении о комиссии говорится, что ее основной задачей является рассмотрение вопросов о назначении ежемесячного гуманитарного пособия близким родственниками лица, в отношении которого применяются ограничительные меры, если они не имеют собственного дохода.

В документе отмечается, что межведомственная комиссия по применению временных ограничительных мер является коллегиальным органом, образованным в целях реализации положений части 1 статьи 10 Федерального закона от 4 августа 2026 года Nº 284-Ф3 "О временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами Российской Федерации и уклоняющихся от исполнения наказания".

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин поручил создать межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер

 Путин поручил создать межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер

Замначальника подмосковной полиции задержали по делу о хищении топлива

 Замначальника подмосковной полиции задержали по делу о хищении топлива

Кремль допустил вероятность телефонного разговора Путина и Трампа после визита переговорщиков

В РСТ предупредили о сокращении объема перевозки в случае запрета чартеров зарубежных авиакомпаний

 В РСТ предупредили о сокращении объема перевозки в случае запрета чартеров зарубежных авиакомпаний

В Татарстане промышленный и гражданский объекты немного повреждены из-за обломков БПЛА

Рекордное за 14 лет количество природных пожаров зафиксировано в ЯНАО

Патриотические мини-фильмы на "Разговорах о важном" будут показывать с 6-го класса

 Патриотические мини-фильмы на "Разговорах о важном" будут показывать с 6-го класса

ЦИК аннулировал регистрацию кандидата в депутаты Думы от КПРФ Бондаренко

 ЦИК аннулировал регистрацию кандидата в депутаты Думы от КПРФ Бондаренко

Пожар уничтожил 15 домов в Оренбургской области, эвакуирован 61 человек
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11604 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3665 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов