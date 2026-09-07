В Татарстане промышленный и гражданский объекты немного повреждены из-за обломков БПЛА

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Закамская зона Татарстана подверглась массированной атаке БПЛА в понедельник, незначительные повреждения от попадания обломков есть как на промышленном, так и на гражданском объектах, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

"Сегодня Закамская зона республики в очередной раз подверглась массированной атаке вражескими беспилотниками. (...) В результате атаки есть незначительные повреждения. От попадания обломков БПЛА. Как на гражданский, так и на промышленный объект", - говорится с сообщении.

В нем отмечается, что производственные процессы не нарушены, жертв, пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что в результате работы сил ПВО и бойцов мобильных огневых групп удалось отразить налет беспилотников.