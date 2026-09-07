Кремль допустил вероятность телефонного разговора Путина и Трампа после визита переговорщиков

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле не исключают возможности телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам поездки американских переговорщиков, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пока мы не располагаем информацией о результатах контактов американских коллег в Киеве", - сказал он журналистам.

"Мы не исключаем, что может состояться телефонный разговор президентов по итогам поездки американских переговорщиков", - добавил представитель Кремля.

Он пообещал своевременно проинформировать журналистов, когда состоится этот разговор, если он будет организован.