ЦИК аннулировал регистрацию кандидата в депутаты Думы от КПРФ Бондаренко

Член КПРФ Николай Бондаренко Фото: Павел Селезнев/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком России принял решение об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Госдумы от партии КПРФ Николая Бондаренко в связи с возбужденным в его отношении административным делом.

"В соответствии с пунктом 5 части 8 статьи 4 ФЗ "О выборах" не может быть избран депутатом Государственной думы гражданин РФ, подвергнутый административному наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3 КоАП РФ, если голосование на выборах депутатов Государственной думы состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному взысканию", - сказал член ЦИК Константин Мазуревский в понедельник на заседании.

Мазуревский уточнил, что срок исчисляется с момента вступления в законную силу постановления суда и "занимает собой год".

"В этой связи нам с вами предлагается аннулировать регистрацию кандидата Бондаренко Николая Николаевича и исключить его из зарегистрированного федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва, выдвинутого политической партией КПРФ, и внести необходимые изменения в избирательные бюллетени, поскольку кандидат занимал первую строчку в региональной группе №16. Кроме того предлагается признать удостоверение зарегистрированного кандидата (...) недействительным с сегодняшнего дня", - заявил он.

В ходе голосования 12 членов ЦИК выступили "за", один - "против".

По словам Мазуревского, в отношении Бондаренко возбуждено дело по ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций).

"Соответствующие решения судов поступили к нам официальным порядком - через систему делопроизводства нашу - из Саратовской областной избирательной комиссии с сопроводительным письмом за подписью председателя избиркома. Кроме этого, есть система ГАС "Правосудие", где содержится информация обо всех вступивших в силу судебных решениях. Мы связались также с канцелярией Верховного суда, в которой подтвердили нам, что Саратовский областной суд оставил в силе это постановление и направил в ВС РФ судебное решение", - отметил член ЦИК.

Октябрьский районный суд Саратова 21 августа оштрафовал Бондаренко на 1 тыс. рублей по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций). Позднее защита Бондаренко обжаловала данное решение, но суд оставил его без изменения.