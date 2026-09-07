В РСТ предупредили о сокращении объема перевозки в случае запрета чартеров зарубежных авиакомпаний

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Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Предложенный главой "Аэрофлота" запрет чартерных рейсов зарубежных авиакомпаний в Россию приведет к сокращению объема перевозки на рынке, сообщил руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по выездному туризму, гендиректор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов.

"Главный вопрос при обсуждении этой инициативы - это интересы российских граждан и доступность международных перевозок. Рост доли иностранных перевозчиков говорит прежде всего о высоком спросе на международные путешествия и потребности рынка в дополнительных перевозных мощностях. Пока этот объем сложно заместить российским флотом, важно сохранить достаточный уровень предложения на рынке", - сказал Рубцов на организованной РСТ пресс-конференции.

По его словам, ограничение иностранных чартерных перевозок может изменить сложившуюся конкуренцию и сократить объем предложения на рынке.

"Для пассажиров важно, чтобы любые решения сохраняли достаточный выбор перевозчиков, рейсов и тарифов. Российские авиакомпании сегодня не всегда располагают достаточными мощностями для зарубежных перевозок, особенно в высокий сезон. В этих условиях ограничение иностранных перевозчиков может привести к дефициту мест и росту неудовлетворенного спроса. И особенно чувствительно такие решения повлияют, конечно же, на самые популярные направления, такие как Турция и Египет, которые занимают 88% доли рынка в летних путешествиях. Для туристов это может означать меньше вариантов перелетов, меньше количества городов, из которых можно будет путешествовать, и меньше вариантов сроков поездки и выбора продолжительности", - сказал эксперт.

Рубцов добавил, что приоритетом при рассмотрении подобных инициатив должна оставаться доступность перевозки для граждан и сохранение конкурентной среды на международных направлениях.

Член правления РСТ, гендиректор Space Travel Артур Мурадян также считает, что для россиян важны свобода передвижения и доступность путешествий.

"Иностранные перевозчики сейчас должны получить преференции и допуски, так как сам по себе факт полетов в Россию это уже важный шаг, показывающий, что мы не изолированы. С точки зрения направлений, увы, рост полетов не происходит не потому, что российские перевозчики не хотят летать, а потому что или не могут или проигрывают в цене - ничего крамольного в этом нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Эксперт добавил, что российские авиакомпании практически не работают по чартерной модели. Кроме того, есть страны, куда перевозчики из России летать не хотят, а местные авиакомпании готовы. Например, это Катар, Бахрейн, Оман, Эфиопия, Танзания, Саудовская Аравия, Марокко.