Рекордное за 14 лет количество природных пожаров зафиксировано в ЯНАО

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В текущем году 887 природных пожаров произошли на территории Ямало-Ненецком автономного округа в период пожароопасного сезона, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона.

"Это рекордный показатель за последние 14 лет. Сложная обстановка обусловлена аномально жаркой и сухой погодой, дефицитом осадков, основная причина возникновения пожаров - сухие грозы", - говорится в сообщении.

Первые пожары в округе зарегистрировали 18 мая в Шурышкарском районе. 25 июня на Ямале был введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Причиной стали пожары в заповеднике "Верхне-Тазовский" и общее осложнение обстановки.

В середине июля ситуация улучшилась, но уже в конце месяца в период аномальной жары леса загорелись вновь. На помощь округу постепенно прибывали пожарные из других регионов. Всего борьбу с огнем вели 1 тыс. 380 человек. Последний пожар на площади 51 тыс. га. потушен 6 сентября.

На прошлой неделе начался поэтапный вывод спасательных подразделений, прибывавших в округ для оказания помощи.

"Этот пожароопасный сезон стал настоящей проверкой на прочность для всего Ямала. Нам пришлось столкнуться с рекордным числом природных пожаров и сложнейшими погодными условиями (...), Удалось решить главную задачу - защитить ямальцев, не допустить перехода огня на населенные пункты и объекты инфраструктуры", - цитирует пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

Пресс-служба напоминает, что в лесах округа продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Жителям запрещено посещать леса, разводить костры и сжигать сухую траву.