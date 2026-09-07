Поиск

Пожар уничтожил 15 домов в Оренбургской области, эвакуирован 61 человек

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Крупный пожар возник в СНТ "Заря" в Соль-Илецком муниципальном округе Оренбургской области, 15 жилых домов сгорели, проводится превентивная эвакуация, сообщила пресс-служба МЧС РФ в понедельник.

"5 сентября произошло возгорание в СНТ "Заря" на садовых домиках, не предназначенных для постоянного проживания. Пожаром повреждено около 30 домиков, из них 15 уничтожены огнем. (...) В превентивных целях произведена эвакуация детей из учебных заведений, всего эвакуированы 61 человек, из них 58 детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент открытое горение ликвидировано.

"Тушение осложняется сухой, жаркой погодой с порывами ветра до 18 м/с", - сообщили в МЧС, добавив, что распространению пожара способствовали заброшенные участки с большим количеством сухой травы.

"Также произошел переход огня на лесной массив", - сказали в министерстве.

К тушению пожара привлечены 40 человек и 20 единиц техники.

МЧС РФ Оренбургская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пожар уничтожил 15 домов в Оренбургской области, эвакуирован 61 человек

Число погибших под лавиной в КБР альпинистов выросло до 11 человек

Движение по автомобильному мосту открыто на границе РФ и КНДР

 Движение по автомобильному мосту открыто на границе РФ и КНДР

Один человек погиб и четверо пострадали при ударе дрона по жилому дому в Перми

Верховный суд РФ разъяснил, как бороться с затягиванием судебных процессов

 Верховный суд РФ разъяснил, как бороться с затягиванием судебных процессов

Китайская компания построит в Приморье технопарк по производству промышленных роботов

Вышка сотовой связи, предварительно, повреждена в Чувашии из-за атаки БПЛА

Отражена массированная атака беспилотников на Нижнекамский район Татарстана

"Рособоронэкспорт" сообщил о заключении новых оружейных контрактов на сумму свыше $13 млрд
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11601 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3665 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов