Пожар уничтожил 15 домов в Оренбургской области, эвакуирован 61 человек

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Крупный пожар возник в СНТ "Заря" в Соль-Илецком муниципальном округе Оренбургской области, 15 жилых домов сгорели, проводится превентивная эвакуация, сообщила пресс-служба МЧС РФ в понедельник.

"5 сентября произошло возгорание в СНТ "Заря" на садовых домиках, не предназначенных для постоянного проживания. Пожаром повреждено около 30 домиков, из них 15 уничтожены огнем. (...) В превентивных целях произведена эвакуация детей из учебных заведений, всего эвакуированы 61 человек, из них 58 детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент открытое горение ликвидировано.

"Тушение осложняется сухой, жаркой погодой с порывами ветра до 18 м/с", - сообщили в МЧС, добавив, что распространению пожара способствовали заброшенные участки с большим количеством сухой травы.

"Также произошел переход огня на лесной массив", - сказали в министерстве.

К тушению пожара привлечены 40 человек и 20 единиц техники.